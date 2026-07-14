Massimiliano Allegri sta sperimentando diverse soluzioni tattiche in vista della nuova stagione, con una possibile preferenza per un modulo 3-5-2 dopo aver iniziato con il 4-3-3. Il ritiro prevede sessioni di allenamento che aiuteranno a definire l’assetto definitivo. Finora, il tecnico sta valutando le varie opzioni senza aver ancora scelto una formazione stabile. La fase di preparazione sarà determinante per le scelte finali.

Massimiliano Allegri comincia a disegnare il suo Napoli. Il tecnico sta valutando le prime soluzioni tattiche in vista della nuova stagione e il ritiro sarà il momento decisivo per capire quale assetto diventerà davvero centrale. La base di partenza resta il 4-3-3. È il modulo che ha accompagnato il Napoli negli ultimi anni e che garantisce continuità con molte delle caratteristiche già presenti nella rosa. Allegri, però, non vuole chiudersi dentro un’unica idea. Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico sta considerando anche il 3-5-2. Una soluzione alternativa, da utilizzare in base agli avversari, agli equilibri della squadra e alla disponibilità dei giocatori. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - Allegri-Napoli, 4-3-3 di base ma spunta il 3-5-2

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Allegri Napoli, De Laurentiis lha scelto per TRE motivi

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