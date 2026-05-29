Il mercato del Napoli si concentra su tre partenze certe, mentre Scott McTominay è stato indicato come elemento chiave per la nuova squadra. La strategia è stata definita da Allegri e Manna, che hanno stabilito le linee guida da seguire. La trattativa si concentra sulla struttura del team e sui giocatori da cedere o acquisire, con particolare attenzione al centrocampo e alle operazioni di mercato in corso.

Massimiliano Allegri e Giovanni Manna hanno definito le linee guida del mercato: tre partenze certe e Scott McTominay fulcro tattico della nuova costruzione azzurra. Allegri-Manna: le tre cessioni già decise. Il confronto tra il nuovo allenatore del Napoli e il direttore sportivo ha chiarito gli obiettivi della stagione. Juan Jesus, Anguissa e Lukaku lasceranno il capoluogo campano. Sul centrocampista camerunense restano valutazioni sulle offerte in arrivo, ma l’intenzione del club è quella di procedere alla cessione. La rosa azzurra subirà una trasformazione radicale rispetto all’ultima stagione, con Allegri chiamato a ricostruire il progetto su fondamenta diverse. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, spunta il piano di mercato concordato con Allegri: i dettagli

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