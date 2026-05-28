Il contratto di Allegri con il Milan, valido ancora per un anno, rappresenta un ostacolo nella trattativa con il Napoli. Il presidente partenopeo ha già raggiunto un accordo con l’agente per un contratto biennale, ma la permanenza dell’allenatore in rossonero complica la situazione. La trattativa resta aperta, anche se c’è una deadline stabilita, e le discussioni proseguono tra le parti coinvolte.

Massimiliano Allegri rimane legato al Milan da un anno di contratto e questo ostacolo rallenta la trattativa con il Napoli, dove De Laurentiis ha già l’accordo con l’agente Branchini per un biennale. La corsa per il nuovo allenatore partenopeo si complica. Come rivela il Corriere dello Sport, il presidente De Laurentiis ha fretta di annunciare il successore di Conte, ma il quadro si è modificato negli ultimi giorni. Allegri e Italiano restano i due candidati principali in una sfida apertissima, tuttavia la situazione contrattuale dell’ex tecnico bianconero rappresenta un intoppo concreto. Allegri e il nodo Milan: contratto fino al 2028. Lunedì Allegri è stato sollevato dall’incarico al Milan, ma non è ancora libero. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Panchina Napoli, corsa aperta tra Italiano e Allegri: De Laurentiis ha una deadline ma spunta un ostacolo

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Il Punto C: Il sorpasso di Italiano, ma Allegri è ancora in corsa

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