Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri ha ricordato quando subentrò a Conte alla Juventus proseguendo un ciclo vincente. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Allegri e la battuta su Conte: "Quando eredito la sua squadra..."

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Allegri punzecchia Conte Sento polemiche sui calendari...

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Germania, Jürgen Klopp verso la panchina: esplode la polemica per una sua battuta su Nagelsmann

Leggi anche: Rivoluzione in Serie A, Conte e Allegri hanno trovato squadra: ecco dove andranno

Temi più discussi: Corsiero del Sole, la battuta di ADL: Simbolo anche di Allegri, ne comprerò uno!; Ippica: il cavallo di Max Allegri vince il premio Accademia Navale; Livorno, Max Allegri bagna con una vittoria la prima del Caprilli: successo del suo Strong Alpha; Livorno, Max Allegri subito a segno con il suo Strong Alpha.

Allegri si presenta al Napoli: De Laurentiis show e su Cardinale… Ecco cosa ha detto il nuovo misterIl tecnico esclude rivincite col Milan, evita la replica al proprietario rossonero e ringrazia Conte per la rosa ereditata ... affaritaliani.it

Napoli, De Laurentiis attacca: In Europa tutti i club marionette di UEFA e FIFA. Battuta ad Allegri: Vedi di arrivare in finale di ChampionsLa conferenza di presentazione di Allegri a Napoli: le parole di De Laurentiis. msn.com

La vernice viola sull'armatura dei miei orki li rende automaticamente furtivi? reddit