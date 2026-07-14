Allegri e la battuta su Conte | Quando eredito la sua squadra

Da video.gazzetta.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri ha ricordato quando subentrò a Conte alla Juventus proseguendo un ciclo vincente. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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