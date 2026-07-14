Allegri e la battuta su Conte | Quando eredito la sua squadra
Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri ha ricordato quando subentrò a Conte alla Juventus proseguendo un ciclo vincente. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
Allegri punzecchia Conte Sento polemiche sui calendari...
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Sono venuto apposta per restituire. E da un nemico storico del Napoli non potevamo aspettarci parole più appropriate. Massimiliano Allegri si presenta così al San Carlo, con una battuta che strappa gli applausi del teatro e diventa subito la frase simbolo dell facebook
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Napoli, De Laurentiis attacca: In Europa tutti i club marionette di UEFA e FIFA. Battuta ad Allegri: Vedi di arrivare in finale di ChampionsLa conferenza di presentazione di Allegri a Napoli: le parole di De Laurentiis. msn.com
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