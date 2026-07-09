Una battuta di Jürgen Klopp su Nagelsmann ha scatenato una polemica in Germania. Nel frattempo, Rachid Azzouzi ha criticato Klopp in televisione, ma ha anche sostenuto l’ex allenatore del Liverpool come prossimo commissario tecnico della nazionale. Klopp, 59 anni, continua ad essere il principale candidato per prendere la guida della squadra tedesca.

Rachid Azzouzi critica Klopp in tv, ma promuove l’ex Liverpool come nuovo CT. Jürgen Klopp (59 anni) rimane il candidato numero uno per la panchina della Nazionale tedesca. Tuttavia, proprio mentre si avvicinano i colloqui decisivi per il suo futuro, piovono le prime critiche sull’ex allenatore del Liverpool. Klopp, attualmente legato alla Red Bull come Global Head of Soccer fino al 2029, ha recentemente manifestato a MagentaTV la sua totale disponibilità per un nuovo incarico: « Ho fatto il pieno di energia. Sono pronto ». Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Nonostante l’entusiasmo dei tifosi, a storcere il naso è Rachid Azzouzi (55 anni), amministratore delegato dell’ Alemannia Aachen, che ha criticato apertamente l’atteggiamento tenuto da Klopp durante l’ultimo Mondiale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Germania, Jürgen Klopp verso la panchina: esplode la polemica per una sua battuta su Nagelsmann

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Jürgen Klopp Agrees Germany Return Former Liverpool Boss Set to Become New National Team Coach

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