Due allenatori di spicco della Serie A hanno firmato con nuove squadre. Uno si è accordato con una formazione di metà classifica, mentre l'altro ha accettato l’incarico di guidare una squadra che lotta per la salvezza. Le ufficializzazioni sono arrivate nelle ultime ore, dopo settimane di trattative e indiscrezioni. Entrambi hanno firmato contratti pluriennali, senza dettagli sui termini economici. La rivoluzione delle panchine coinvolge anche altri club, con cambi di allenatori già annunciati o in programma.

Il panorama del calcio italiano sta vivendo ore di frenetica fibrillazione a causa di un valzer delle panchine che promette di ridisegnare completamente gli equilibri della prossima stagione agonistica. Al centro di questo terremoto mediatico e sportivo si trova il Napoli, una società che, dopo aver vissuto una stagione complessa ed esaltante al tempo stesso sotto la guida di Antonio Conte, si ritrova nuovamente di fronte a un bivio fondamentale per la propria programmazione futura. Le indiscrezioni emerse nelle ultime ore delineano uno scenario parzialmente inaspettato, caratterizzato da un addio ormai imminente del tecnico salentino e dalla parallela ricerca di un profilo di altissimo spessore internazionale in grado di raccoglierne l’eredità senza far rimpiangere la passata gestione tecnica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Rivoluzione in Serie A, Conte e Allegri hanno trovato squadra: ecco dove andranno

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CARDINALE MANDA VIA TUTTI CONTE LUCIDISSIMO; SPALLETTI VA ASSOLTO MASTERCLASS FABREGAS e GASP

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