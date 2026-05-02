Durante un’intervista con la UEFA, il centrocampista ha dichiarato di sentirsi più sicuro in questa nuova squadra rispetto al passato. Ha aggiunto di aver trovato un ambiente più fiducioso e ha commentato positivamente l’accoglienza ricevuta dai tifosi locali. McTominay ha anche parlato delle sue impressioni sulla città, sottolineando come l’atmosfera del club e il sostegno dei supporter siano elementi che lo hanno colpito sin dal suo arrivo.

Scott McTominay ha parlato in un’intervista rilasciata alla UEFA per il numero 26 di Champions Journal. Le sue parole sulla squadra, la città e i suoi tifosi. Napoli, McTominay: “Ecco cosa è cambiato rispetto all’Inghilterra”. Personalità uguale ma più fiducia. “Sento di non essere cambiato molto. La mia personalità è la stessa, forse ho più fiducia e sento più fiducia dall’allenatore che mi fa giocare spesso. Penso questa sia l’unica differenza, e forse i miei capelli”. Differenze tra Napoli e Manchester. “Per me è surreale. A Manchester potevo girare per la città e quasi nessuno mi riconosceva. Qui è totalmente diverso, ma mi sto abituando. Qui c’è un forte senso di famiglia, è bellissimo ed è una cosa con cui sono cresciuto quindi mi piace molto.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, parla McTominay: “Qui ho più fiducia!” poi rivela su Napoli e i tifosi

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