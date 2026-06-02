Il Napoli ha esercitato il diritto di riscatto per Alisson Santos, pagando 16 milioni di euro allo Sporting CP. L’esterno, molto apprezzato dai tifosi, sarà ora a disposizione della squadra. Resta da capire in quale ruolo schierarlo con l’allenatore, che dovrà decidere se impiegarlo come esterno offensivo o in altre posizioni di fascia. La decisione arriverà nelle prossime settimane, dopo le valutazioni tecniche e le esigenze della rosa.

? In Sintesi Il Napoli ha esercitato ufficialmente il diritto di riscatto per Alisson Santos, versando 16 milioni di euro nelle casse dello Sporting CP. Arrivato a gennaio per sopperire all’infortunio di David Neres, il classe 2002 ha trascinato la squadra al secondo posto in classifica e alla qualificazione in Champions League, collezionando 4 gol in 14 presenze sotto la gestione di Antonio Conte. Con l’imminente arrivo in panchina di Massimiliano Allegri, il brasiliano non sarà più considerato una semplice alternativa, ma si candida a un ruolo da titolare assoluto, sia come esterno offensivo in un 4-3-3 che come trequartista atipico. Quanto è costato il riscatto di Alisson Santos e dove giocherà nel Napoli di Allegri?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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© Napolissimo.it - Allison Santos riscattato dal Napoli, l’esterno è l’idolo dei tifosi, in quale ruolo giocherà con Allegri

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Chi è Alisson Santos IL NAPOLI ha preso IL CRACK che ha stregato Conte!

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Napoli, Allison Santos é un calciatore azzurro. Il brasiliano è stato riscattato per circa 16 milioni di euro che vanno nelle casse dello Sporting che ha ricevuto i documenti. #Napoli | #NapoliCasualMedia x.com

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