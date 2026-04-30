Recenti voci indicano che Melissa Satta e Carlo Beretta potrebbero essere prossimi alle nozze. Attualmente convivono e starebbero cercando una nuova abitazione insieme. Non ci sono conferme ufficiali, ma si torna a parlare di un possibile matrimonio tra i due. La coppia ha fatto parlare di sé anche per la ricerca di una nuova casa, senza ulteriori dettagli sui piani futuri.

Secondo quanto si vocifera Melissa Satta e Carlo Beretta sarebbero vicino al matrimonio. I due attualmente convivono ma starebbero cercando una nuova casa Matrimonio in vista?Melissa Satta e Carlo Berettasembrano affiatati più che mai. Dopo due anni di relazione si vocifera che la coppiastarebbe cercando una casa più ampia dove vivere e non si escluderebbero neppure le nozze. I due già convivono a Milano nel quartiere di San Siro e oggi sarebbero pronti a nuovi passi. Melissa Satta e Carlo Berettasono alla ricerca di una nuova casa a Milano. A riportarlo è il settimanaleOgginella rubrica“I belli, i buoni, i cattivi” di Alberto Dandolo che racconta: “Vorrebbero una dimora più ampia”e ancora “Melissa Satta ha iniziato a visitare una rosa di case di pregio nel quartiere di San Siro”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Melissa Satta e Carlo Beretta si sposano? “I due stanno cercano una nuova casa”

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