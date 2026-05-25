Il killer coinvolto nell’omicidio dell’ex capo ultras dell’Inter ha dichiarato in aula di aver ucciso per una somma tra i 15 e i 16 mila euro. La testimonianza è stata rilasciata nel corso del processo, mentre un’altra persona ha descritto la vicenda come parte di una vera e propria guerra tra fazioni interne. La polizia aveva arrestato il sospettato alcuni mesi fa, dopo un’indagine durata diversi mesi.

Un'altra confessione al processo per l'omicidio dell'ex capo ultras dell'Inter, Vittorio Boiocchi. "Marco Ferdico mi disse che c'era la possibilità di prendere parte a questo omicidio. Non sapevo chi fosse Boiocchi. Mi vennero promessi dei soldi e accettai". Le rivelazioni sono di Daniel D'Alessandro, ritenuto il secondo dei killer del commando, alla Corte d'Assise di Milano. D'Alessandro, rintracciato e arrestato ad aprile dell'anno scorso a Svetivlas, in Bulgaria, era in videocollegamento dal carcere. "Non lo conoscevo, mi avevano detto qual era il punto e il suo cancello di casa. Ci è arrivato un messaggio dicendo che Boiocchi stava arrivando" ha spiegato il 31enne, che ha ammesso: "C'è stato un momento di confusione perché ero sveglio da due giorni sotto effetto di cocaina". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il sicario di Boiocchi confessa in aula: "Ho ucciso per 15-16mila euro". Beretta: "Era una guerra"

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