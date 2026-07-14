alimenti ultraprocessati cosa succede davvero secondo gli specialisti gastroenterologi

Gli specialisti gastroenterologi hanno analizzato gli effetti degli alimenti ultraprocessati, evidenziando che il consumo eccessivo può influire sulla salute digestiva e generale. Uno studio recente ha mostrato che una dieta ricca di questi prodotti può alterare la flora intestinale e favorire problemi gastrointestinali. Non sono stati riscontrati effetti immediati, ma l’assunzione prolungata può incidere sul benessere a lungo termine.

L’uomo è ciò che mangia. Ma attenzione. L’adagio non è solo un modo di dire. L’alimentazione traccia la via della nostra salute e del benessere negli anni. E non solo in termini di quantità energetica o di macronutrienti. Anche le caratteristiche dei piatti hanno un importante significato. Per questo, sapere quanto davvero ingeriamo è fondamentale. Senza creare ostracismi, che non hanno significato, né rinunciando per principio a qualche alimento. Solo occorre ricordare che piatti pronti, carni lavorate, bevande zuccherate e snack confezionati occupano una porzione sempre più ampia delle diete occidentali: in molti Paesi ad alto reddito gli alimenti ultra-processati contribuiscono ormai fino quasi alla metà delle calorie quotidiane. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Cibi Ultra-Processati: Che cosa sono e quanti ne consumiamo

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