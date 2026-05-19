Garlasco cosa dicono davvero gli audio di Andrea Sempio secondo Angela Taccia | Notiamo parole molto diverse
In un nuovo sviluppo riguardante il caso di Garlasco, Angela Taccia ha commentato gli audio di Andrea Sempio, sostenendo che siano stati trascritti in modo errato. Secondo Taccia, le parole pronunciate dall’indagato risultano diverse da quelle riportate nelle trascrizioni ufficiali. La questione riguarda la corretta interpretazione del contenuto audio e le eventuali implicazioni legate alle dichiarazioni di Sempio. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata fornita al momento.
La difesa di Andrea Sempio torna a controbattere sugli audio emersi nelle ultime settimane sul caso di Garlasco. A tenere banco, infatti, sono le trascrizioni di alcune intercettazioni dell’indagato mentre era in auto, parole che secondo la legale Angela Taccia sono state riportate in maniera errata nei brogliacci tanto che il team difensivo avrebbe pronta una consulenza per “ripulire” i file ed evidenziare le frasi effettivamente dette da Sempio. Parole, quelle di Taccia, che ribadiscono l’intento degli avvocati di non lasciare nulla al caso attraverso consulenze per “smontare il castello di accuse”. Audio di Sempio, il parere di Angela... 🔗 Leggi su Virgilio.it
Delitto Garlasco, ultime notizie: cosa contiene la discovery su Andrea Sempio - CONFIDENTIAL
Sullo stesso argomento
Leggi anche: “Alzo le mani”. Garlasco, Angela Taccia a difesa di Andrea Sempio
Garlasco, Liborio Cataliotti e Angela Taccia spiegano perché Andrea Sempio non risponderà: "Dobbiamo capire"Andrea Sempio non risponderà ai magistrati della procura di Pavia in occasione dell’interrogatorio previsto per domani 6 maggio nell’ambito della...
Cosa stava ascoltando davvero Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, in auto L’analisi condotta da Fanpage.it tra tv e podcast nel periodo dell’intercettazione durante il quale, secondo la procura, l’uomo si sarebbe tradito confessando l’omicidio di facebook
Delitto di Garlasco: Svolta su Sempio e possibile revisione per Stasi. Ma cosa dicono davvero gli atti? Ne abbiamo parlato con l'Avv. Cataliotti. reddit
Garlasco ultime notizie, chi è davvero Andrea Sempio: le testimonianze degli amici, Silenzioso ma non pericoloso x.com
Garlasco in Tv, le lettere della mamma di Sempio a Stasi. Infante: Cariche di odio. I dubbi della Procura sulla vecchia inchiestaOre 14 venerdì 15 maggio 2026 ha dedicato ampio spazio al caso Garlasco, dai rilievi attuali dela Procura, compresi i sospetti sulla vecchia inchiesta. libero.it
Garlasco, chi è davvero Andrea Sempio: tra sospetti e ossessioniL'unico indagato per il delitto di Garlasco frequentava un forum per seduttori. Il 6 maggio il fatidico appuntamento in Procura ... panorama.it