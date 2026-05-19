Garlasco cosa dicono davvero gli audio di Andrea Sempio secondo Angela Taccia | Notiamo parole molto diverse

Da virgilio.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un nuovo sviluppo riguardante il caso di Garlasco, Angela Taccia ha commentato gli audio di Andrea Sempio, sostenendo che siano stati trascritti in modo errato. Secondo Taccia, le parole pronunciate dall’indagato risultano diverse da quelle riportate nelle trascrizioni ufficiali. La questione riguarda la corretta interpretazione del contenuto audio e le eventuali implicazioni legate alle dichiarazioni di Sempio. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata fornita al momento.

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La difesa di Andrea Sempio torna a controbattere sugli audio emersi nelle ultime settimane sul caso di Garlasco. A tenere banco, infatti, sono le trascrizioni di alcune intercettazioni dell’indagato mentre era in auto, parole che secondo la legale Angela Taccia sono state riportate in maniera errata nei brogliacci tanto che il team difensivo avrebbe pronta una consulenza per “ripulire” i file ed evidenziare le frasi effettivamente dette da Sempio. Parole, quelle di Taccia, che ribadiscono l’intento degli avvocati di non lasciare nulla al caso attraverso consulenze per “smontare il castello di accuse”. Audio di Sempio, il parere di Angela... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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