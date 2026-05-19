Garlasco cosa dicono davvero gli audio di Andrea Sempio secondo Angela Taccia | Notiamo parole molto diverse

In un nuovo sviluppo riguardante il caso di Garlasco, Angela Taccia ha commentato gli audio di Andrea Sempio, sostenendo che siano stati trascritti in modo errato. Secondo Taccia, le parole pronunciate dall’indagato risultano diverse da quelle riportate nelle trascrizioni ufficiali. La questione riguarda la corretta interpretazione del contenuto audio e le eventuali implicazioni legate alle dichiarazioni di Sempio. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata fornita al momento.

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