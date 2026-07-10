Alimenti ultraprocessati sempre più diffusi tutti i rischi per la salute

Gli alimenti ultraprocessati, come piatti pronti, carni lavorate, bevande zuccherate e snack confezionati, stanno diventando sempre più presenti nelle diete occidentali.

Piatti pronti, carni lavorate, bevande zuccherate, snack confezionati: gli alimenti ultraprocessati occupano ormai una porzione sempre più ampia delle diete occidentali. In molti Paesi ad alto reddito forniscono fino al 50-60% dell’apporto energetico giornaliero. “La salute del nostro organismo si costruisce a tavola attraverso scelte alimentari informate e consapevoli”, ricorda Edoardo Giannini, presidente della Società italiana di gastroenterologia ed endoscopia digestiva, durante la conferenza stampa alla Camera. Che cosa gli alimenti ultraprocessati. Definiti dalla classificazione Nova come formulazioni industriali composte prevalentemente da sostanze estratte dagli alimenti e combinate con additivi, gli ultraprocessati sono progettati per massimizzare appetibilità, praticità e durata di conservazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Cibi Ultra-Processati: Che cosa sono e quanti ne consumiamo

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