NEL GOTHA DEL TENNIS! Flavio Cobolli strapazza de Minaur e torna ai quarti di finale a Wimbledon!

Flavio Cobolli ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon battendo de Minaur. È la seconda volta in carriera che il tennista italiano si ferma a questo stadio del torneo. Con questa vittoria, l’Italia mantiene la presenza di almeno due uomini tra i migliori otto in uno Slam per la settima volta di fila.

Per la seconda volta consecutiva Flavio Cobolli è nei quarti di finale a Wimbledon. Per la settima volta consecutiva, in uno Slam, l’Italia porta, al maschile, almeno due uomini tra i migliori otto. Battuto in due ore e 34 minuti, per 7-5 7-6(4) 6-3, l’australiano Alex de Minaur in un match lottato per due set e capace di prendere una piega decisa nel terzo. Adesso per il classe 2002 in ogni caso una wild card e, sempre in ogni caso, un match che avrà dei significati importanti: Grigor Dimitrov, il bulgaro che vuole l’ultma occasione, o Arthur Fery, il padrone di casa delle grandissime sorprese. La prima palla break arriva già nel terzo game e ce l’ha Cobolli, con de Minaur che però si apre bene il campo per annullarla. 🔗 Leggi su Oasport.it

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