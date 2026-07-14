Un tour internazionale coinvolge quattordici giovani ballerini guidati da figure di rilievo della danza mondiale, tra cui Sylvie Guillem e Olga Smirnova. Alessio Carbone, uno dei protagonisti, afferma che nella danza, oltre alla tecnica, conta molto l’emozione. In un’intervista, ha dichiarato che confrontarsi con un modello come Baryshnikov rappresenta una sfida difficile.

Un tour internazionale, quattordici giovani eccellenze e la guida di alcune delle più grandi icone della danza mondiale, come Sylvie Guillem e Olga Smirnova. Questo è Stelle di Domani, una delle più importanti manifestazioni dedicate al balletto, che è giunta quest’anno alla terza edizione. Fino al 3 agosto, nuovi eccezionali talenti della danza si esibiscono tra Venezia, Dublino, Firenze, Moncalvo e Andorra. Con il Patrocinio del Ministero della Cultura e sotto la guida del Direttore artistico Alessio Carbone, già primo ballerino dell’Opéra de Paris e fondatore della compagnia Balletto di Venezia, questi eccezionali diplomati selezionati dalle migliori accademie di danza al mondo hanno l’ opportunità di ricevere il loro primo contratto come ballerini e di confrontarsi con un corpo docente di altissimo livello. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alessio Carbone: “La tecnica non basta, nella danza cerco emozione. Un nuovo Baryshnikov? Domanda difficile”

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