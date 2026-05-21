Michele Bravi ha annunciato di voler lasciare da parte la malinconia per cercare una maggior leggerezza nella sua musica. Nel suo nuovo lavoro ha trasformato il brano “Funerale” in un pezzo caratterizzato da un tono ironico, differente rispetto alle interpretazioni più tristi. Le influenze delle sue radici familiari si riflettono nei temi trattati nel nuovo disco, che mostra un cambio di direzione rispetto ai lavori precedenti. La sua evoluzione artistica si manifesta anche attraverso questa scelta stilistica e tematica.

? Punti chiave Come ha trasformato il brano Funerale in un atto di ironia?. Perché le radici familiari hanno cambiato il senso del nuovo disco?. Chi ha spinto Michele Bravi a proporre una cover a Sanremo?. Come può la risata diventare una strategia per evitare l'insuccesso?.? In Breve Coproduzione dell'album a cura di Carlo Di Francesco. Omaggio postumo a Ornella Vanella nel nuovo progetto musicale. Curatela della copertina affidata a Mauro Balletti. Presentazione del film Roma elastica al festival di Cannes. Michele Bravi ha presentato il nuovo album Commedia musicale durante l’intervista al format Soundcheck, segnando un netto distacco dalle precedenti produzioni caratterizzate dalla malinconia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Michele Bravi: ‘Basta malinconia, ora cerco la leggerezza

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