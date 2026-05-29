È Cristiano Di Carlo l'infermiere dell'ospedale Grassi morto nell'incidente tra moto e furgone a Ostia

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un infermiere di 42 anni, lavoratore presso l’ospedale Grassi, è morto in un incidente tra moto e furgone a Ostia. La vittima, Cristiano Di Carlo, è deceduta durante lo scontro avvenuto sulla strada, senza che siano ancora state rese note le cause esatte dell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente.

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Lavorava come infermiere all'ospedale Grassi Cristian Di Carlo, il 42enne morto nell'incidente stradale tra moto e furgone a Ostia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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