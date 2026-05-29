L'omosessualità è contronatura le parole del consigliere FdI nell'aula del Municipio per la seduta sull'EuroPride

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"L'omosessualità è contronatura", questo il commento di un consigliere di FdI durante la discussione sulla partecipazione all'EuroPride 2027 del XIII Municipio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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