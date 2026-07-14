Alessandro Betti ha partecipato al BCT Festival, condividendo dettagli sul suo lavoro nel GialappaShow. Ha parlato di un’imitazione di Matteo Salvini e dei nuovi personaggi che sta creando per il programma. Betti è noto per trasformare aspetti quotidiani e piccoli tic in sketch divertenti, attirando l’attenzione del pubblico. La sua presenza al festival ha messo in luce il suo ruolo di protagonista tra i comici della trasmissione.

Tra i protagonisti più apprezzati del GialappaShow, Alessandro Bett i continua a conquistare il pubblico grazie a personaggi originali e irresistibili, capaci di trasformare piccoli tic e comportamenti quotidiani in autentici fenomeni comici. Al BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, l’attore e comico racconta la genesi della sua imitazione di Matteo Salvini, il successo di Amos il Disturbatore e il suo particolare metodo di lavoro nella costruzione dei personaggi. Intervista ad Alessandro Betti. Partiamo dalla tua imitazione di Matteo Salvini al GialappaShow. Hai mai ricevuto una reazione diretta da lui? No, non ho mai incontrato Matteo Salvini e non ho mai ricevuto commenti da parte sua. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Alessandro Betti al BCT Festival: dal retroscena sull’imitazione di Matteo Salvini ai nuovi personaggi per GialappaShow

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