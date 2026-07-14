Marcello Cesena e Simona Garbarino dal Gialappa’s Show al BCT Festival | Sensualità a Corte unisce bambini genitori e nonni

Da superguidatv.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marcello Cesena e Simona Garbarino, membri del Gialappa’s Show, sono intervenuti al BCT Festival per presentare “Sensualità a Corte”. Lo spettacolo, che nasce come una parodia, è diventato un fenomeno che coinvolge bambini, genitori e nonni. Da oltre vent’anni fanno parte della stessa squadra televisiva e hanno trasformato questa produzione in un successo trasversale. La loro partecipazione al festival ha sottolineato il legame tra la comicità e il pubblico di diverse età.

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Da oltre vent’anni fanno parte della grande famiglia della Gialappa’s e, con Sensualità a Corte, sono riusciti a trasformare una parodia nata quasi per gioco in un fenomeno cult capace di conquistare generazioni diverse. Al BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, Marcello Cesena e Simona Garbarino raccontano il segreto del successo della serie, il rapporto con la Gialappa’s Band, l’affetto del pubblico e le idee per il futuro di uno dei prodotti comici più amati degli ultimi anni. Intervista a Marcello Cesena e Simona Garbarino. Oltre vent’anni di carriera e un successo che continua a rinnovarsi. Qual è il segreto? Simona Garbarino: Il vero motore di tutto è Marcello Cesena. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Marcello Cesena e Simona Garbarino dal Gialappa’s Show al BCT Festival: “Sensualità a Corte unisce bambini, genitori e nonni”
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GialappaShow, intervista a Marcello Cesena e Simona Garbarino (Jean-Claude e Madre)

Video GialappaShow, intervista a Marcello Cesena e Simona Garbarino (Jean-Claude e Madre)

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