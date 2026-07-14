Marcello Cesena e Simona Garbarino, membri del Gialappa’s Show, sono intervenuti al BCT Festival per presentare “Sensualità a Corte”. Lo spettacolo, che nasce come una parodia, è diventato un fenomeno che coinvolge bambini, genitori e nonni. Da oltre vent’anni fanno parte della stessa squadra televisiva e hanno trasformato questa produzione in un successo trasversale. La loro partecipazione al festival ha sottolineato il legame tra la comicità e il pubblico di diverse età.

Da oltre vent’anni fanno parte della grande famiglia della Gialappa’s e, con Sensualità a Corte, sono riusciti a trasformare una parodia nata quasi per gioco in un fenomeno cult capace di conquistare generazioni diverse. Al BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, Marcello Cesena e Simona Garbarino raccontano il segreto del successo della serie, il rapporto con la Gialappa’s Band, l’affetto del pubblico e le idee per il futuro di uno dei prodotti comici più amati degli ultimi anni. Intervista a Marcello Cesena e Simona Garbarino. Oltre vent’anni di carriera e un successo che continua a rinnovarsi. Qual è il segreto? Simona Garbarino: Il vero motore di tutto è Marcello Cesena. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Marcello Cesena e Simona Garbarino dal Gialappa’s Show al BCT Festival: “Sensualità a Corte unisce bambini, genitori e nonni”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GialappaShow, intervista a Marcello Cesena e Simona Garbarino (Jean-Claude e Madre)

Notizie e thread social correlati

‘Sensualità a Corte’ e risate in piazza: al BCT sbarca la comicità della Gialappa’sAl BCT arriva la comicità delle Gialappa’s, accompagnata da spettacoli di “Sensualità a Corte” e risate in piazza.

Lo show “Anni Luce” apre il BCT Festival al Teatro Romano di BeneventoGiovedì 9 luglio alle 21,30 al Teatro Romano di Benevento si tiene lo spettacolo “Anni Luce”, all’interno del BCT Festival Nazionale del Cinema e...

Temi più discussi: Quelli del GialappaShow: I politici fanno molto più ridere di noi; Marcello Cesena Archivi; BCT X DAY 4: Pio e Amedeo trascinanti e travolgenti, assente Raoul Bova.

Marcello Cesena e Simona Garbarino foto Antonio GuastafierroMarcello Cesena e Simona Garbarino si raccontano al BCT Festival: Sensualità a Corte unisce bambini, genitori e nonni ... superguidatv.it

GialappaShow riparte: cast, anticipazioni, tutto quello che c'è da sapereAlessandro Betti interpreterà ancora Amos, il disturbatore di studio, e sarà protagonista di due fiction: la nuovissima serie poliziesca Sotto Torchio, con Brenda Lodigiani, e la nuova stagione del ... corriere.it