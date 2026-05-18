Marco Santin | Personaggi copiati? Stiamo sempre attenti La Zanicchi ha gradito l’imitazione

Durante l’ultima stagione del Gialappa’s Show, Marco Santin ha commentato alcuni aspetti dello spettacolo, sottolineando che vengono sempre rispettate le regole nell’imitazione dei personaggi. Ha anche riferito che l’ultima imitazione della cantante è stata apprezzata dalla stessa artista. Santin ha parlato di una serata di lunedì molto intensa, affermando che, nonostante le difficoltà, lo show continua a evolversi e a coinvolgere il pubblico.

Il componente dell’ex trio analizza l’ultima stagione del GialappaShow: “Lunedì serata infernale, ma lo spettacolo cresce sempre di più. Ce ne accorgiamo andando in giro. L’inizio alle 21.40 è una cosa scandalosa, lo avrei evitato. Le parodie di Pier Silvio e la Toffanin? Le avremmo fatte anche a Mediaset. Non ci facciamo influenzare dal posto in cui siamo”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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