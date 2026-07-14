Aldo Grasso ha criticato Sigfrido Ranucci e la trasmissione Report, definendo il loro metodo di lavoro “borderline”. La sua osservazione arriva in seguito al caso Lavitola, che ha portato a un’accusa di ipocrisia nei confronti del programma. Grasso ha sottolineato un “paradosso evidente” nel modo in cui vengono condotte alcune inchieste, evidenziando tensioni tra le pratiche adottate e le aspettative di trasparenza.

Il critico televisivo Aldo Grasso ha criticato duramente Sigfrido Ranucci e la trasmissione Report, accusandoli di ipocrisia e di utilizzare metodi borderline durante le inchieste. Grasso fa riferimento alle denunce presentate da Ranucci e da alcuni giornalisti della trasmissione contro i giornali che hanno rivelato atti dell’inchiesta sull’attentato sotto casa del conduttore. Report, secondo Grasso, si sarebbe reso responsabile più volte di comportamenti simili a quelli che ora critica. Cosa ha scritto Aldo Grasso La denuncia di Ranucci e dei giornalisti di Report Quali sono le critiche di Grasso al "metodo Report" Cosa ha scritto Aldo Grasso Aldo Grasso è il più stimato critico televisivo d’Italia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Aldo Grasso attacca Sigfrido Ranucci sul "metodo Report" dopo il caso Lavitola, "paradosso evidente"

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