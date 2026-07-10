Il partito di destra ha risposto a Ranucci, che aveva invitato a inviare segnalazioni a Report attraverso una mail definita provocatoria. Il profilo social del partito ha criticato il conduttore, evidenziando il suo rapporto con un imprenditore accusato di aver organizzato un attentato esplosivo davanti alla sua abitazione. La questione riguarda le accuse e i collegamenti tra Ranucci e l'imprenditore coinvolto in un episodio violento.

Il profilo social di Fratelli d’Italia ha ripetutamente attaccato Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report. Il partito di Giorgia Meloni ha messo l’accento sul rapporto tra il conduttore e Valter Lavitola, imprenditore accusato di aver organizzato un attentato esplosivo sotto casa di Ranucci stesso. I due hanno più volte affermato di essere amici e Lavitola avrebbe anche tentato di organizzare una carriera in politica per Ranucci. La “segnalazione” di Fratelli d’Italia a Report Gli altri attacchi di Fratelli d’Italia Il ruolo di Lavitola nel caso Ranucci Segnaliamo la curiosa amicizia tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola, pluricondannato e oggi accusato di essere il mandante dell’attentato con esplosivo contro la casa del conduttore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - FdI risponde a Sigfrido Ranucci dopo l'invito a inviare segnalazioni a Report, mail "provocatoria" su Lavitola

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RANUCCI DOPO LO SBUGIARDAMENTO TOTALE SMENTISCE REPORT: IL SISTEMA SPIA NON SPIAVA I GIUDICI

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Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere tre dei quattro arrestati dai carabinieri con l'accusa di aver compiuto l'attentato davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma, nell'ottobre del 2025. Gli interrogatori di garanzia si x.com

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