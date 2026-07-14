Durante i controlli del fine settimana, una persona è stata denunciata per aver guidato con un tasso alcolemico sette volte superiore al limite consentito. Complessivamente, sono stati controllati 130 individui e 80 veicoli, con 11 persone denunciate e 3 segnalate per uso di stupefacenti alla Prefettura.

Nel weekend scorso controlli a tappeto dei carabinieri della compagnia di Comacchio. Il bilancio complessivo parla di 130 persone e 80 veicoli controllati, 11 denunce in stato di libertà e 3 segnalazioni in Prefettura per uso di stupefacenti. Sono scattate, fral’latro, sei denunce per guida in stato di ebbrezza. Il caso più grave è stato registrato a Porto Garibaldi dove una donna di 36 anni è stata intercettata alla guida con un tasso alcoolemico di oltre sette volte il consentito. La conducente è risultata inoltre sprovvista di patente, poiché già sospesa; il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. A Lido di Spina, un 25enne residente nel rodigino, guidando in forte stato di alterazione (tasso di oltre tre volte il consentito), ha perso il controllo del mezzo impattando contro quattro auto parcheggiate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alcol sette volte il limite ma guida: denunciata

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Three Times the Limit: The DUI Result Reveal

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