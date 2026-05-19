Arbus fermato un impiegato | guida con 3 volte il limite di alcol

Durante un controllo stradale in una località della provincia, i Carabinieri hanno fermato un veicolo con a bordo un uomo che si trovava alla guida. Dalle prime verifiche è emerso che l’uomo aveva un tasso alcolemico superiore di circa tre volte il limite consentito dalla legge. La polizia ha proceduto al ritiro della patente e alla segnalazione per violazione delle norme sul consumo di alcol durante la guida. Le sanzioni amministrative previste in questi casi includono multe e la sospensione della patente.

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? Punti chiave Come hanno fatto i Carabinieri a sospettare del conducente durante il controllo?. Quali sono le sanzioni amministrative previste per questo tipo di infrazione?. Perché l'intervento è avvenuto proprio in quel tratto di via ad Arbus?. Cosa accadrà al veicolo dell'impiegato dopo il sequestro immediato?.? In Breve Impiegato di 59 anni denunciato dai Carabinieri della Stazione di Arbus.. Tasso alcolemico rilevato tre volte superiore al limite di legge.. Patente ritirata e sequestro del veicolo presso custode autorizzato.. Controlli inseriti nel piano di prevenzione del Comando Provinciale Cagliari.. I Carabinieri della Stazione di Arbus hanno denunciato un impiegato di 59 anni dopo averlo sorpreso a guidare con un tasso alcolemico superiore di oltre tre volte rispetto ai limiti di legge durante la notte appena trascorsa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arbus, fermato un impiegato: guida con 3 volte il limite di alcol ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Guida pericolosa sulla Domiziana: fermato 49enne con tasso alcolemico tre volte oltre il limite Guida pericolosa sulla Domiziana: fermato 49enne con tasso alcolemico oltre tre volte il limiteAncora un episodio di guida in stato di ebbrezza lungo la via Domiziana, arteria tra le più trafficate e delicate del litorale casertano. Fermato dai carabinieri con tasso alcolemico tre volte superiore al limite: scatta la denuncia e il sequestro del veicoloDurante le fasi del controllo, l’atteggiamento del conducente ha indotto i carabinieri a procedere con un controllo più approfondito con l’etilometro ... lanuovasardegna.it Ubriaco alla guida, impiegato nei guai ad Arbus: patente ritirataAveva un tasso alcolemico oltre tre volte quello consentito dalla legge ... msn.com