Un uomo di 33 anni è stato fermato alla guida con un tasso alcolemico sei volte superiore al limite legale. Durante il controllo, l’automobilista ha evitato il sequestro del veicolo, anche se non sono stati resi noti i dettagli sul metodo utilizzato. Il proprietario dell’auto non è stato identificato. La polizia ha proceduto con il ritiro della patente e ha segnalato l’uomo all’autorità giudiziaria.

Come ha fatto il conducente a evitare il sequestro dell'auto?. Chi è il proprietario del veicolo utilizzato durante il controllo?. Perché i carabinieri non hanno potuto trattenere l'utilitaria?. Quali sanzioni ha subito il soggetto già noto alle forze dell'ordine?.? In Breve Soggetto già noto alle Forze di Polizia fermato a Portovesme. Patente ritirata dopo controllo etilometrico della Compagnia di Iglesias. Veicolo di terzi non sequestrato e restituito al proprietario. Pattugliamenti notturni intensificati nei distretti industriali del Sulcis. Un trentatreenne fermato a Portovesme guida con un tasso alcolemico sei volte superiore al limite consentito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sulcis, fermato un 33enne: guida con 6 volte il limite di alcol

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