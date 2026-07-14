Ventisei alberi con targhette commemorative sono stati piantati in un parco, ciascuno dedicato a una vittima innocente delle mafie, tra cui giudici e persone meno note. Gli studenti hanno partecipato a un progetto per ricordare le vittime attraverso queste targhette, che riportano i loro nomi. L’iniziativa mira a mantenere vivo il ricordo delle persone uccise dalla criminalità organizzata. La cerimonia si è svolta in presenza di studenti e rappresentanti delle istituzioni.

di Roberta Rampini Ventisei alberi con altrettante targhette, sulle quali è inciso il nome di una vittima innocente delle mafie. Personaggi famosi come i giudici Falcone e Borsellino a altri meno noti. Ora questi alberi, che si trovano nel Parco della Legalità di via San Bernardo a Rho, parlano. E’ il progetto " Alberi parlanti " realizzato da alcuni studenti dell’indirizzo grafica e informatica dell’istituto Cannizzaro presentato nel corso dell’ultima seduta della Commissione consigliare legalità e antimafia del Comune di Rho dagli studenti Federico Frisina, Maddalena Samaniego, Matteo Rubino e Samuele Max. "Un percorso digitale per consentire a chi visita il Parco di conoscere le vite di ogni vittima attraverso strumenti di immediata fruizione", dichiara la presidente della Commissione, Clelia La Palomenta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Alberi parlanti" contro la mafia. Le vittime raccontate dagli studenti

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