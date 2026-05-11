Mille alberi per ricordare le vittime di mafia | il Parco Livatino diventa simbolo di memoria sulla Strada degli scrittori
Un nuovo spazio dedicato alla memoria si apre lungo la Strada degli scrittori, dove è stato piantato un bosco di mille alberi in onore delle vittime innocenti della mafia. Il Parco Livatino si trova nel luogo in cui fu ucciso il giudice Rosario Livatino, e ora rappresenta un simbolo di ricordo e rispetto per chi ha perso la vita a causa della criminalità organizzata. La cerimonia ha coinvolto autorità locali e cittadini, che hanno partecipato alla piantumazione.
Mille alberi per custodire la memoria delle vittime innocenti della mafia nel luogo in cui venne assassinato il giudice Rosario Livatino. A due anni dall’inaugurazione del Parco Rosario Livatino, lungo la ss 640 “Strada degli scrittori” in contrada Gasena ad Agrigento, è stata completata la.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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