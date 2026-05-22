Dal plastico di Capaci agli incontri con gli studenti | l’Agrigentino ricorda Falcone e le vittime della mafia

In una giornata dedicata alla memoria, si è svolta una cerimonia che ha coinvolto studenti e cittadini. È stato presentato un plastico dettagliato del luogo della strage di Capaci, realizzato per commemorare le vittime della mafia. Durante l’evento, sono stati organizzati incontri con gli studenti per sensibilizzarli sulla storia e sul valore della legalità. Sono state anche ascoltate testimonianze di persone che hanno deciso di sostenere lo Stato e la lotta contro la criminalità organizzata.

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