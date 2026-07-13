Consob Giorgetti | ‘Questa settimana parleremo della nomina del presidente’

Da ildifforme.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro dell’Economia ha annunciato che questa settimana il governo discuterà della nomina del nuovo presidente di Consob. L’authority che controlla il mercato finanziario italiano è senza presidente dal marzo scorso, quando il mandato di Paolo Savona si è concluso. La comunicazione è arrivata in un momento di attesa per una decisione ufficiale sulla scelta del nuovo incaricato.

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Il ministro dell’EconomiaGiancarlo Giorgettiha dichiarato che “questa settimana il governo si occuperà diConsob“, l’authority indipendente che vigila sul mercato finanziario italiano che da marzo si trova sprovvista di presidente, dopo la scadenza del mandato diPaolo Savona. Nonostante questa situazione, la Commissione nazionale per le società e la borsa “continua a lavoraree questa narrativa che sia ferma in attesa del presidente non sta né in cielo né in terra” ha sostenutoFederico Freni, sottosegretario al Mef, a margine dell’incontro annuale con il mercato finanziario a Piazza Affari a Milano. “Consobfunziona, le professionalità interne... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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