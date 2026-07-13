Consob Giorgetti | ‘Questa settimana parleremo della nomina del presidente’

Notizia in breve

Il ministro dell’Economia ha annunciato che questa settimana il governo discuterà della nomina del nuovo presidente di Consob. L’authority che controlla il mercato finanziario italiano è senza presidente dal marzo scorso, quando il mandato di Paolo Savona si è concluso. La comunicazione è arrivata in un momento di attesa per una decisione ufficiale sulla scelta del nuovo incaricato.