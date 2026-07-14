Sono stati attivati 10 punti climatizzati nelle Case di comunità della provincia di Bergamo, coprendo aree dalla città alle valli e alla pianura. In questi spazi, medici e infermieri forniscono assistenza a chi avverte malesseri legati alle alte temperature. I punti sono stati definiti come “cold spot” e sono destinati a offrire supporto immediato a persone con sintomi correlati al caldo.

LA NOVITÀ. Dalla città fino alle valli e alla pianura: attivati i «punti climatizzati» con medici e infermieri dove chi presenta malesseri correlati alle alte temperature può ricevere «un’assistenza tempestiva». Ecco come si accede. Dalle valli alla pianura, passando per la città, ecco i «cold spot». Annunciati dalla Regione sul finire della scorsa settimana per potenziare la risposta della sanità territoriale all’ondata di caldo, dopo una rovente riunione tra i vertici della sanità e l’assessore Guido Bertolaso, da lunedì 13 luglio in Bergamasca ne sono attivi in totale dieci. Le primissime ore sono state riservate più che altro alla preparazione degli spazi, alla definizione della macchina organizzativa e a far conoscere questa inedita opportunità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Al via i «cold spot» in 10 Case di comunità della provincia di Bergamo

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California 1991 Cold Case Solved — Arrest Shocks Community

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