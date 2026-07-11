Il piano prevede l’istituzione di aree di sollievo in residenze sanitarie assistenziali e la riduzione delle Case di comunità per alleggerire i pronto soccorso. Queste misure mirano a gestire i flussi di pazienti anziani, particolarmente numerosi durante le ondate di calore. Le indicazioni sono state adottate per cercare di contenere l’afflusso nei reparti di emergenza, che risultano sovraccarichi in queste settimane.

Eccole, le nuove indicazioni per gestire al meglio i flussi di pazienti nei pronto soccorso, in queste settimane particolarmente affollati di pazienti anziani a causa dell’afa. Guido Bertolaso le aveva annunciate solo giovedì mattina, l’altro ieri, ai direttori generali delle aziende sanitarie, ai direttori dei reparti di emergenza-urgenza e ai vertici dell’Areu in una videocall durante la quale l’assessore regionale al Welfare non aveva certo usato giri di parole per esprimere tutta la sua insoddisfazione per le segnalazioni di persone anziane tenute a lungo in attesa in spazi comuni giunte proprio da alcuni pronto soccorso, a partire da quelli del San Gerardo di Monza e del San Carlo di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Afa, il piano di Bertolaso. Cold spot in Case di comunità e ricoveri di sollievo in Rsa per svuotare i pronto soccorso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caos nei pronto soccorso per l’afa. L’ira di Bertolaso sui direttori generali: "E ora lamentatevi coi vostri padrini"Un’anziana è rimasta a lungo in attesa su una barella in una sala comune del pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza, a causa dell’africa.

Emergenza caldo: la Regione vara i Cold Spot per scaricare la pressione dai Pronto soccorsoLa Regione ha attivato i Cold Spot per alleviare la pressione sui Pronto soccorso, in risposta all'aumento dei ricoveri legati all’emergenza caldo.

Temi più discussi: Afa, il piano di Bertolaso. Cold spot in Case di comunità e ricoveri di sollievo in Rsa per svuotare i pronto soccorso; Tutti i rischi dell’afa per gli anziani in casa; Crisi climatica, il caldo torrido è un problema ‘capitale’: ecco il piano del Comune di Roma per sopravvivere all’afa; Caldo, l’Italia fa scuola: l'Oms promuove il piano anti-afa.

Fa caldo, lavoro come una matta e sto svuotando la casa di mamma. Il capitalismo, il lutto e l’afa hanno deciso di fare team building nel mio già provato sistema nervoso. Il caldo poi rende tutto più crudele. Anche una tazza diventa biografia. Un numero illegale x.com

Afa, il piano di Bertolaso. Cold spot in Case di comunità e ricoveri di sollievo in Rsa per svuotare i pronto soccorsoDopo la sfuriata contro i direttori generali e l’Areu, ecco le misure anti-caos. Gli ospedali devono garantire sale climatizzate e assistenza nei quartieri . Brevi degenze pure in residenze per anzian ... ilgiorno.it

Risque de décès prématuré en fonction de la ville et de la température reddit

Casa di Comunità, inizia il trasferimento dei servziLa prima fase interessa il piano terra con la ricollocazione della Guardia Medica, del Punto di assistenza territoriale e del Punto Salute ... msn.com