Negoziati diretti tra Israele e Libano a Roma il 15-16 luglio | ecco cosa aspettarsi

Da napolipiu.com 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 15 e 16 luglio si svolgeranno a Roma negoziati diretti tra Israele e Libano. L'incontro si terrà in due giornate consecutive, senza dettagli specifici sui temi trattati o sui partecipanti. La sede e gli orari precisi non sono stati resi noti. Le discussioni sono state annunciate come un nuovo ciclo di incontri tra le due parti.

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Nuovi Negoziati Tra Israele e Libano a Roma. ROMA (ITALPRESS) – Si terrà a Roma il 15 e 16 luglio il prossimo round di negoziati diretti tra Israele e Libano. L’annuncio è stato fatto dall’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, durante un incontro con il Council on Foreign Relations a Washington. Questi negoziati, secondo quanto riportato dal sito Ynet, si svolgeranno a livello di ambasciatori. La scelta di Roma come sede di queste discussioni è significativa, poiché sottolinea il ruolo dell’Italia nel favorire il dialogo tra le due nazioni, che hanno una storia complessa e un rapporto spesso teso. La comunità internazionale attende con interesse il risultato di questi colloqui, sperando in progressi significativi per la stabilità nella regione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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