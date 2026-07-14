Al Papa Giovanni 12 casi in 18 mesi di pile al litio ingerite da bambini | Possono causare lesioni gravi

In 18 mesi sono stati registrati 12 casi di bambini che hanno ingerito pile al litio ad alto voltaggio, su un totale di 42 consulenze per ingestione di batterie. Il Centro Antiveleni sottolinea che queste pile possono provocare lesioni gravi, e fornisce indicazioni sulle azioni da intraprendere in caso di sospetta ingestione. La presenza di questi incidenti evidenzia i rischi legati all’uso di dispositivi con batterie di questo tipo.

I DATI. Il Centro Antiveleni richiama l’attenzione sui rischi e sulle corrette azioni da compiere in caso di sospetta ingestione Dodici casi di ingestione di pile al litio ad alto voltaggio trattati negli ultimi 18 mesi, nell’ambito di 42 consulenze per ingestione di batterie. È il dato registrato dal Centro Antiveleni dell’Asst Papa Giovanni XXIII, che richiama l’attenzione su un rischio domestico poco conosciuto ma potenzialmente gravissimo, soprattutto nei bambini. Le pile a bottone al litio sono impiegate in numerosi dispositivi di uso quotidiano: telecomandi, orologi, bilance, giocattoli, piccoli apparecchi elettronici. E molto altro. Piccole e lucide, attirano facilmente la curiosità dei bambini che tendono a esplorare il mondo portando gli oggetti alla bocca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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