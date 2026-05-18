Bimbo di 18 mesi rischia di morire soffocato per una focaccina al nido è gravissimo | si indaga per lesioni colpose
Un bambino di 18 mesi è stato ricoverato in condizioni critiche dopo aver soffocato con una focaccina durante il turno di merenda in un asilo. La focaccina si sarebbe incastrata nella trachea, impedendogli di respirare. Sul caso sono in corso indagini per lesioni colpose, mentre i soccorsi sono stati immediatamente attivati per tentare di salvarlo. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza alimentare nei servizi educativi per l’infanzia.
L'ora delle merenda all'asilo, la focaccina che resta incastrata nella trachea e non gli permette di respirare e, infine, i soccorsi. Un bambino di 18 mesi è in condizioni gravissime dopo che lo scorso 4 febbraio all'asilo nido di via Cercoko ha rischiato di morire soffocato: durante l'ora della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
SENTENCING: Kouri Richins | Grief Author Murder Trial
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