Un'assemblea dei rider di Glovo e Deliveroo si è svolta in piazza Santissima Annunziata, promossa dal Nidil Cgil di Firenze. La riunione ha riunito molti lavoratori e si è concentrata sulle difficoltà del settore del food delivery. Dopo l'incontro, alcuni rider hanno deciso di scioperare, coinvolgendo i colleghi nelle prossime azioni di protesta.

FIRENZE – Un’assemblea partecipata dei rider di Glovo e Deliveroo, promossa da Nidil Cgil Firenze, si è svolta in piazza Santissima Annunziata per fare il punto sulle principali criticità che interessano il settore del food delivery e decidere le prossime iniziative di mobilitazione. “Al termine del confronto, i lavoratori hanno scelto di aprire una fase di protesta che prenderà il via mercoledì 15 luglio con uno sciopero ”, ha spiegato Nidil Cgil. L’assemblea ha espresso forte preoccupazione per l’evoluzione del confronto nazionale con Assodelivery e Conftrasporti. Per i rider è necessario s uperare definitivamente il modello del cottimo e riconoscere una retribuzione basata sulle ore di lavoro effettivamente prestate, in linea con le indicazioni della normativa europea e nazionale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Rider di Glovo e Deliveroo in sciopero dopo l’assemblea promossa dal Nidil Cgil

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Lavorare per Glovo o Deliveroo -L'UNICA CHANCE che rimane per avere guadagni da rider food delivery

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