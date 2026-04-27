Giffoni Film Festival Icaro simbolo della 56ª edizione Tema | le cose impossibili

Il Giffoni Film Festival si avvicina alla sua 56ª edizione, con l’attenzione rivolta al tema delle “cose impossibili”. Per questa edizione sono stati scelti più di 5.000 giovani giurati provenienti da oltre 40 paesi e da circa 500 città italiane, pronti a partecipare alle diverse sezioni del festival. Tra i protagonisti, l’immagine simbolo dell’evento è rappresentata da Icaro.

Si avvicina sempre di più il tempo del Giffoni Film Festival e sono ormai pronti gli oltre 5mila giurati, selezionati da oltre 40 nazioni e 500 città e comuni di Italia, che faranno parte delle varie sezioni. Il programma va a comporsi, giorno dopo giorno, nella sua forma definitiva con le anteprime, gli eventi speciali, la selezione dei film in concorso e i talenti nazionali e internazionali. Per l’immagine della 56a edizione, in programma dal 17 al 25 luglio, il direttore artistico Luca Apolito ha scelto Icaro, un simbolo capace di attraversare i secoli e interrogare ancora il presente per dare forma al tema di quest’anno, “Le cose impossibili”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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