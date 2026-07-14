Aiuti umanitari in Ucraina Cordata della solidarietà

Oggi inizia una missione umanitaria promossa dalla Regione Toscana, diretta a Leopoli in Ucraina. La spedizione coinvolge un gruppo di volontari e rappresentanti regionali, tra cui l’assessore al Diritto alla Salute e alle Politiche Sociali. La missione ha come obiettivo il trasporto di aiuti umanitari e si svolge con il coinvolgimento di un gruppo di volontari provenienti dalla Lunigiana. La partenza segna l’avvio di un intervento di solidarietà con destinazione l’Ucraina.

Oggi prenderà il via la missione umanitaria promossa dalla Regione Toscana, con destinazione Leopoli, in Ucraina. Con un po’ di Lunigiana. La regione Toscana sarà rappresentata dallo assessore al Diritto alla Salute e alle Politiche Sociali Monia Monni. L’iniziativa rinnova l’impegno del sistema regionale di protezione civile e del volontariato organizzato nel portare aiuti concreti alla popolazione ucraina e nel rafforzare i rapporti di cooperazione con le istituzioni e le comunità locali. Alla missione partecipano i volontari della Federazione Toscana delle Misericordie, di ANPAS Toscana e della Croce Rossa Italiana, che mettono a disposizione uomini, mezzi e competenze maturate in numerosi interventi di emergenza, sia in Italia che all’estero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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