Un senatore statunitense ha annunciato la proposta di destinare 100 milioni di dollari per aiuti umanitari destinati a Cuba, in un momento in cui si intensificano le tensioni tra i due paesi. La discussione sulla gestione degli aiuti da parte della Chiesa e il loro impatto sul regime sono al centro dell’attenzione. Nel frattempo, si è appresa della visita del capo della CIA nella capitale dell’isola, avvenuta recentemente, senza dettagli sui motivi ufficiali di questa visita.

? Domande chiave Come influenzerà la gestione della Chiesa degli aiuti sulla tenuta del regime?. Perché la visita del capo della CIA a L'Avana è avvenuta ora?. Quali riforme esige Washington per avviare trattative dirette con Cuba?. Come impatterà la carenza di carburante sulla stabilità del governo cubano?.? In Breve John Ratcliffe incontra il Ministro Lázaro Álvarez Casas per trasmettere il messaggio di Trump.. Aiuti proposti da Rubio tramite ONG e Chiesa Cattolica per bypassare il governo locale.. Crisi energetica e carenza di carburante causano blackout e proteste popolari a Cuba.. Obiettivo strategico USA eliminare influenza di Russia e Cina in Cuba e Nicaragua. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuba, l’assedio USA: Rubio propone 100 milioni per aiuti umanitari

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