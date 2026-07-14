Air Arabia vola su Fiumicino da Sharjah | seconda destinazione italiana per la compagnia

Air Arabia ha avviato un nuovo volo diretto tra l’aeroporto di Sharjah e Roma Fiumicino, diventando così la seconda destinazione italiana per la compagnia. La rotta si aggiunge alle altre operazioni europee della compagnia, nota come la più grande low cost del Medio Oriente e Nord Africa. L’attivazione del collegamento rappresenta un passo importante nell’espansione europea del vettore. La frequenza e la programmazione dei voli non sono state ancora comunicate.

Fiumicino, 14 luglio 2026 – Air Arabia, la prima e più grande compagnia aerea low cost del Medio Oriente e del Nord Africa, ha inaugurato un nuovo collegamento diretto tra l’aeroporto internazionale di Sharjah e l’aeroporto di Roma Fiumicino, segnando un’ulteriore tappa nella strategia di espansione del vettore in Europa. La nuova rotta sarà operata con cinque voli diretti a settimana, offrendo ai passeggeri maggiore comodità, tariffe accessibili e collegamenti senza scalo tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Italia. Il nuovo servizio contribuirà inoltre a rafforzare i legami turistici, commerciali e culturali tra i due Paesi. Il volo inaugurale è stato celebrato con cerimonie ufficiali sia all’Aeroporto Internazionale di Sharjah sia all’Aeroporto di Roma Fiumicino. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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