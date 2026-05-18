Oggi viene annunciato un ampliamento delle rotte da Malpensa, con l’introduzione di voli diretti verso quattro nuove destinazioni europee e africane. La compagnia aerea ha comunicato l’avvio di collegamenti con Santander, Saragozza, Porto e Agadir-Al Massira, incrementando così l’offerta di voli dall’aeroporto milanese. L’iniziativa fa parte di un piano di espansione che mira ad aumentare le destinazioni raggiungibili dalla città. I primi voli sono programmati per i prossimi mesi, con dettagli sui prezzi e sugli orari disponibili sul sito ufficiale.

Milano, 18 maggio 2026 – Wizz Air e SEA Milan Airport hanno annunciato oggi un nuovo investimento sulla base presso l’Aeroporto di Milano Malpensa: dal prossimo 14 settembre il numero di aeromobili basati dalla compagnia salirà da 10 a 11, con il conseguente potenziamento dell’offerta di rotte internazionali da e verso lo scalo meneghino. I collegamenti. Nel dettaglio, l’arrivo dell’undicesimo aeromobile consentirà il lancio di quattro nuovi collegamenti internazionali verso le destinazioni di Santander, Saragozza, Porto e Agadir-Al Massira, tutti in partenza a metà settembre (i biglietti sono già disponibili e in vendita): Milano Malpensa – Santander: dal 15 settembre 2026, con 2 frequenze settimanali: ogni martedì e sabato in estate, ogni lunedì e venerdì in inverno;. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovi collegamenti Wizz Air da Malpensa: si vola per Santander, Saragozza, Porto e Agadir-Al Massira

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