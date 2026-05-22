L’arte italiana vola a Fiumicino | la scultura Muro Bianco arriva al Terminal 1

L’arte italiana si presenta al Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino con l’esposizione della scultura “Muro Bianco”. La collaborazione tra Aeroporti di Roma e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma continua, portando opere artistiche negli spazi dello scalo. La mostra rimarrà accessibile ai visitatori per un certo periodo, offrendo un’opportunità di fruire di arte contemporanea durante il trasferimento. La presenza di quest’opera si inserisce nel programma di valorizzazione culturale dell’aeroporto.

Fiumicino, 22 maggio 2026 – Prosegue la collaborazione tra Aeroporti di Roma e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma (GNAMC), per portare l’arte italiana negli spazi del principale scalo del Paese. Dopo l’installazione dello scorso anno di “Grande folla n.1” di Giò Pomodoro, è stata inaugurata oggi, nella “Piazza” del Terminal 1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino, “Muro Bianco” di Pietro Consagra (1920-2005), opera del 1975 realizzata in ferro dipinto, donata dall’artista alla GNAMC nel 1988. All’evento, che è stato aperto dai saluti istituzionali del Sindaco di Fiumicino Mario Baccini, sono intervenuti il Presidente di... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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