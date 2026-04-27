Tragedia a Caccamo agricoltore di 70 anni muore travolto dal suo trattore

A Caccamo si è verificato un incidente che ha causato la morte di un agricoltore di 70 anni, noto come Franco. L’uomo è stato travolto dal trattore mentre lavorava nel suo campo. L’incidente è avvenuto ieri sera e, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno svolgendo i rilievi per chiarire le cause dell’accaduto.

Tragedia a Caccamo. Un agricoltore di 70 anni, Francesco Mansueti, conosciuto da tutti come Franco, è morto ieri sera travolto dal proprio trattore. L'incidente è avvenuto in contrada Santa Vittoria. A lanciare l'allarme il fratello dell'agricoltore che, non vedendolo rientrare in casa, è andato.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Travolto e schiacciato dal suo trattore: grave giovane agricoltoreLucca, 26 marzo 2026 – Un uomo di 35 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cisanello di Pisa dopo essere stato travolto e... Travolto dal trattorino, muore agricoltore di 66 anniÈ morto nel campo di famiglia, quello che ogni giorno raggiungeva per prendersi cura della terra e del verde. Contenuti utili per approfondire Caccamo, si ribalta il trattore: morto agricoltore di 70 anniCACCAMO – Francesco Mansueti 70 anni è morto ieri sera travolto dal proprio trattore a Caccamo (Palermo). L’incidente si è verificato in campagna in contrada Santa Vittoria. E’ stato il fratello a lan ... livesicilia.it Muore travolto nel trattore nelle campagna di CaccamoTragedia nelle campagna del palermitano. Francesco Mansueti 70 anni è morto ieri sera travolto dal suo trattore a Caccamo (Palermo). L’incidente si è verificato in campagna in contrada Santa Vittoria. blogsicilia.it