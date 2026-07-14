Un minorenne è stato picchiato da circa venti coetanei in un parco pubblico. L’aggressione, avvenuta dopo aver accettato un invito, è avvenuta per motivi ritenuti futili. Il ragazzo è stato colpito più volte e si trova in condizioni critiche. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha già identificato alcuni degli aggressori. Nessun dettaglio sulle eventuali responsabilità o motivazioni ufficiali è stato ancora comunicato.

Un ragazzino minorenne è stato attirato con una scusa in un parco pubblico poi aggredito da una ventina di coetanei, per quelli che gli investigatori definiscono futili motivi. Ferito, è riuscito ad allontanarsi e a raggiungere i genitori per chiedere aiuto. Viste le sue condizioni è stato portato in ospedale, dove è stato medicato e in seguito sottoposto a una visita specialistica per le gravi lesioni riportate durante il pestaggio. A ricostruire la vicenda sono i carabinieri di Altedo, nel Bolognese, che al termine delle indagini hanno individuato i presunti responsabili dell'aggressione. Si tratta di un gruppo di circa venti minori, segnalati a piede libero alla Procura per i minorenni con le accuse, a vario titolo, di lesioni personali aggravate in concorso e violenza privata aggravata in concorso. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Aggressione ad Altedo, minorenne pestato a sangue da una banda di coetanei: «In venti contro uno»

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Bologna, minorenne massacrato da una banda di coetanei: venti contro uno, finisce in ospedale

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