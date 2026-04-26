Brutale aggressione a Foggia | 24enne pestato a sangue in piazza Siniscalco Ceci

A Foggia, in piazza Siniscalco Ceci, un giovane di 24 anni è stato aggredito e colpito con violenza, rimanendo a terra sanguinante. L’uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando testimoni che possano fornire dettagli sull’aggressione. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sulla dinamica dell’evento o sugli eventuali responsabili.

Un ragazzo di 24 anni è ricoverato in ospedale dopo essere rimasto vittima di una brutale aggressione avvenuta in piazza Siniscalco Ceci, a Foggia. Il fatto è successo nella notte tra il 25 e il 26 aprile, nella piazzetta che si apre alle spalle di Palazzo di Città. Il ragazzo, è stato appurato.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Brutale aggressione in piazza Mercato: individuati gli aggressori di Andrea Tigre, hanno 15 anniLa polizia individua e identifica i due giovanissimi aggressori di Andrea Tigre, 19enne foggiano vittima di una brutale aggressione in piazza... Pestato a sangue per un debito di droga: arrestato un 20enneQuesta mattina a Piano di Sorrento i carabinieri hanno posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico un 20enne del posto accusato di... Una raccolta di contenuti Foggia, giovane di 24 anni pestato a sangue nella notte in piazza Siniscalco Ceci: indagini in corsoFoggia, giovane di 24 anni pestato nella notte in piazza Siniscalco Ceci: indagini in corso FOGGIA – Un violento episodio si è verificato nella tarda serata di ieri nel centro cittadino. Un ragazzo di ... statoquotidiano.it Aggredito brutalmente 24enne a Foggia, è in ospedale in prognosi riservataUn giovane di 24 anni è ricoverato in ospedale al policlinico Riuniti a seguito di una violenta aggressione, a calci e pugni, avvenuta nel corso della notte, poco prima dell'una, in una zona centrale ... ansa.it