Agenti di polizia si sono recati in un centro di medicina estetica abusivo fingendosi clienti. Dopo aver prenotato una consulenza e atteso l'inizio del trattamento, hanno eseguito un intervento di sequestro. Il centro operava senza autorizzazioni e senza rispettare le norme di sicurezza. Durante l’operazione, sono stati trovati strumenti e prodotti non conformi alle leggi vigenti. La struttura è stata sottoposta a sequestro.

Si sono presentati come normali clienti, hanno prenotato una consulenza e atteso il momento in cui sarebbe iniziato il trattamento. Solo quando l'operatore stava per effettuare un'iniezione al viso con una siringa, gli agenti della Polizia Locale hanno rivelato la propria identità, facendo scattare il blitz che ha portato al sequestro di un centro di medicina estetica abusivo ad Afragola. L'operazione è stata condotta questa mattina dagli uomini della Polizia Locale, impegnati in una serie di controlli nel settore sanitario sotto il coordinamento del comandante, il colonnello Antonio Piricelli. Nel mirino è finito uno studio situato in piazza Castello, dove venivano eseguiti trattamenti estetici invasivi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Afragola, agenti si fingono pazienti: sequestrato centro di medicina estetica abusivo

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