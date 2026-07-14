Centro medico estetico abusivo sequestrato ad Afragola poliziotti municipali si fingono pazienti per le punture

Notizia in breve

Gli agenti di polizia locale in borghese hanno visitato un centro medico estetico senza autorizzazioni ad Afragola, fingendosi pazienti per raccogliere prove. Durante l’ispezione, sono stati riscontrati irregolarità e pratiche non autorizzate. Il centro è stato sequestrato e chiuso. La polizia ha agito sotto il comando del comandante Piricelli.