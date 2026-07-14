Centro medico estetico abusivo sequestrato ad Afragola poliziotti municipali si fingono pazienti per le punture
Gli agenti di polizia locale in borghese hanno visitato un centro medico estetico senza autorizzazioni ad Afragola, fingendosi pazienti per raccogliere prove. Durante l’ispezione, sono stati riscontrati irregolarità e pratiche non autorizzate. Il centro è stato sequestrato e chiuso. La polizia ha agito sotto il comando del comandante Piricelli.
Gli agenti di polizia locale in borghese, diretti dal Comandante Piricelli, si sono finti pazienti per documentare gli illeciti. Il centro medico abusivo è stato sequestrato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
NAS smascherano medicina estetica abusiva: sequestro immediato | Operazione NAS
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