Un centro estetico abusivo è stato sequestrato a Bergamo, dove sono stati trovati aghi sporchi, medicinali con scritte in cinese e assenza di licenza. Una donna ucraina svolgeva trattamenti di chirurgia estetica senza autorizzazioni sanitarie o titoli necessari. L’attività era condotta in uno studio privato senza conformità alle normative di settore. Sul posto sono stati sequestrati strumenti e medicinali, e sono in corso verifiche sulla procedura adottata.

Una donna ucraina effettuava abusivamente trattamenti di chirurgia estetica all'interno di uno studio privato, in assenza di titolo e di qualsiasi autorizzazione sanitari. Aveva allestito completamente in nero nella propria abitazione, nella Bergamasca, una sorta di studio in cui offriva servizi con i principali trattamenti chirurgici: ai clienti venivano infatti effettuati blefaroplastica e filler labbra, dal rinofiller a iniezioni di tossina botulinica, tutti effettuati mediante sostanze la cui provenienza è ancora al vaglio degli inquirenti. I militari della Guardia di Finanza di Bergamo, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno perquisito l’abitazione, scoprendo che un intero locale era stato trasformato in un vero e proprio centro estetico clandestino. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Bergamo, sequestrato centro estetico abusivo: aghi sporchi, nessuna licenza e medicinali con scritte in cinese

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