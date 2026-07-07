Bergamo sequestrato centro estetico abusivo | aghi sporchi nessuna licenza e medicinali con scritte in cinese

Da bergamo.corriere.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un centro estetico abusivo è stato sequestrato a Bergamo, dove sono stati trovati aghi sporchi, medicinali con scritte in cinese e assenza di licenza. Una donna ucraina svolgeva trattamenti di chirurgia estetica senza autorizzazioni sanitarie o titoli necessari. L’attività era condotta in uno studio privato senza conformità alle normative di settore. Sul posto sono stati sequestrati strumenti e medicinali, e sono in corso verifiche sulla procedura adottata.

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Una donna ucraina effettuava abusivamente trattamenti di chirurgia estetica all'interno di uno studio privato, in assenza di titolo e di qualsiasi autorizzazione sanitari. Aveva allestito completamente in nero nella propria abitazione, nella Bergamasca, una sorta di studio in cui offriva servizi con i principali trattamenti chirurgici: ai clienti venivano infatti effettuati blefaroplastica e filler labbra, dal rinofiller a iniezioni di tossina botulinica, tutti effettuati mediante sostanze la cui provenienza è ancora al vaglio degli inquirenti. I militari della Guardia di Finanza di Bergamo, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno perquisito l’abitazione, scoprendo che un intero locale era stato trasformato in un vero e proprio centro estetico clandestino. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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