Il caso Firenze | perché ci sono 78mila case vuote ma un alloggio comunque non si trova

Da firenzetoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, circa il 25% delle abitazioni sono vuote e non abitate. Tuttavia, nelle grandi città e zone turistiche come Firenze, la domanda di affitti continua a salire, portando anche a un incremento dei canoni medi di locazione. Nonostante ci siano 78 mila case disabitate nella regione, trovare un alloggio disponibile resta difficile. Questo contrasto tra offerta e domanda si ripete in molte aree urbane, creando situazioni di difficoltà per chi cerca una sistemazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In Italia, una casa su quattro è disabitata. Nonostante ciò, la richiesta di immobili in affitto (soprattutto nelle grandi città e nelle realtà turistiche, tra le quali Firenze) è in crescita e fa registrare praticamente ovunque un aumento del canone medio di locazione.È il paradosso che Censis e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Perché in Italia sei milioni di case sono vuote. “Che cos’è l’Imi e perché è importante nel mercato immobiliare”Roma, 18 aprile 2026 - Emergenza abitativa: quante sono davvero le case vuote in Italia? “Sei milioni, fatte le opportune sottrazioni”, è il calcolo...

Case vuote in Italia, perché sono 6 milioni e cosa misura davvero l’indice ImiIn Italia il tema dell’emergenza abitativa si intreccia con un dato che colpisce: milioni di immobili risultano inutilizzati.

il caso firenze perchéMostro di Firenze: il caso a Le Iene Inside | Gli omicidi, i compagni di merende e le novità investigativeMostro di Firenze, il caso a Le Iene Inside: cos'è successo dagli omicidi ai processi contro Pacciani e i compagni di merende ... ilsussidiario.net

il caso firenze perchéFirenze e il caso dei tavolini della Croce al Trebbio: Ecco perché sono fuori dalle regoleSegnalazione formale dei residenti a Palazzo Vecchio contro il ristoranteche ha restaurato la piazzetta e l’ha occupata: Misure extra e violazioni ... corrierefiorentino.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web