Il caso Firenze | perché ci sono 78mila case vuote ma un alloggio comunque non si trova

In Italia, circa il 25% delle abitazioni sono vuote e non abitate. Tuttavia, nelle grandi città e zone turistiche come Firenze, la domanda di affitti continua a salire, portando anche a un incremento dei canoni medi di locazione. Nonostante ci siano 78 mila case disabitate nella regione, trovare un alloggio disponibile resta difficile. Questo contrasto tra offerta e domanda si ripete in molte aree urbane, creando situazioni di difficoltà per chi cerca una sistemazione.

In Italia, una casa su quattro è disabitata. Nonostante ciò, la richiesta di immobili in affitto (soprattutto nelle grandi città e nelle realtà turistiche, tra le quali Firenze) è in crescita e fa registrare praticamente ovunque un aumento del canone medio di locazione.È il paradosso che Censis e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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