AEW | La federazione fa causa ai produttori di Queen of the Ring per 105.000 dollari di compensi di sponsorizzazione non pagati

La federazione AEW ha avviato un'azione legale contro i produttori di Queen of the Ring per 105.000 dollari di compensi di sponsorizzazione non versati. Secondo POST Wrestling, la causa riguarda il mancato pagamento del saldo rimanente di un accordo di promozione, che prevedeva la pubblicità del film attraverso programmi televisivi e social media. La causa è stata intentata contro Ring Productions LLC.

Secondo quanto riportato da POST Wrestling, la AEW ha intentato una causa contro la Ring Productions LLC, sostenendo che la società non abbia pagato il saldo rimanente di un accordo che prevedeva un’ampia promozione del film attraverso i programmi televisivi e i social media. I documenti del tribunale affermano che le due parti hanno firmato l’accordo nel gennaio 2025. In base all’accordo, Ring Productions ha accettato di pagare ad AEW circa 350.000 dollari in cambio di un’ampia promozione. Questa includeva incontri sponsorizzati nei programmi AEW, la presenza di membri del cast del film a bordo ring durante le trasmissioni, proiezioni del trailer del film nelle arene e la promozione di Queen of the Ring da parte dei talenti AEW sulle proprie piattaforme social. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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